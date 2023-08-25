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Sanal oyunda ettikleri kavga kan akıttı! PUBG'de tartıştığı kişiyi sokakta bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sanal oyunda ettikleri kavga kan akıttı! PUBG'de tartıştığı kişiyi sokakta bıçakladı

Bursa İnegöl'de sanal oyun PUBG'de tartışan 2 genç buluşup oyunda ettikleri kavgayı bıçaklı kavgaya çevirdi. Bıçakla tartıştığı kişiye saldıran şahıs birçok kez bıçakladığı kişiyi bırakıp kaçtı.

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Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H.(24) elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 milimetre ile hayatta kaldı

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi Abdullah H.(24), polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Sanal oyunda küfürleşmişler

Gözaltına alınan Abdullah H.(24)'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (Pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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