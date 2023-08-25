BIST 7.575
DOLAR 26,53
EURO 28,68
ALTIN 1.632,00
HABER /  EKONOMİ

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni dört aydır düşüşte!

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni dört aydır düşüşte!

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni ağustosta art arda dördüncü kez daha da kötüleşti.

Abone ol

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı

Buna göre, Almanya'da geçen ay 87,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki keskin kötüleşmenin etkisiyle ağustosta 85,7 puana inerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 86,7 puana inmesi yönündeydi.

Ağustosta Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 83,6’dan 82,6 puana inmesi dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 91,4’den 89 puana geriledi. İş dünyasının mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine inmesi de dikkati çekti.

Ifo anketinde, imalat ve hizmet sektörlerinin geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin geleceğe yönelik beklentilerinin giderek daha karamsar olduğunu belirterek, “Alman ekonomisi henüz düzlüğe çıkmış değil.” ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin daha fazla büyümesini zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'i masaya döndüren öneride FETÖ iddiası! Nedim Şener ayrıntıları paylaştı
Meral Akşener'i masaya döndüren öneride FETÖ iddiası! Nedim Şener ayrıntıları paylaştı
Sanal oyunda ettikleri kavga kan akıttı! PUBG'de tartıştığı kişiyi sokakta bıçakladı
Sanal oyunda ettikleri kavga kan akıttı! PUBG'de tartıştığı kişiyi sokakta bıçakladı
"Tour of Yiğido" Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı
"Tour of Yiğido" Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı
Afyonkarahisar'da uyuşturcu tacirleri suç üstü yakalandı!
Afyonkarahisar'da uyuşturcu tacirleri suç üstü yakalandı!
Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma
ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Siber saldırılar hız kesmiyor, popüler uygulamalar hedefte
Siber saldırılar hız kesmiyor, popüler uygulamalar hedefte
TRT ortak yapımı "Doru: Macera Adası" 30 Ağustos'ta vizyona girecek
TRT ortak yapımı "Doru: Macera Adası" 30 Ağustos'ta vizyona girecek
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler