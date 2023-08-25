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Adıyaman'da korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da korkunç kaza! Tırla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'da seyir halindeyken kontrolden çıkan ve tırla çarpışan otomobil şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Diyarbakır Karayolunun 45. Kilometresinde Cengiz C. idaresindeki 61 AET 609 plakalı otomobil ile Mehmet M. idaresindeki 21 ADK 760 plakalı tır çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Cengiz C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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