Altay Bayındır İstanbul'dan ayrıldı! Premier Lig devine imza atacak! İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam...

Fenerbahçe taraftarına veda eden Altay Bayındır, yeni takımına imza atmak için bugün İstanbul'dan ayrıldı.

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Dün gece oynanan Twente maçında taraftara veda eden Altay Bayındır, yeni takımıyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Manchester United için geçtiğimiz gün sağlık kontrolünden geçen milli kaleci Altay Bayındır, bu sabah İngiltere'ye gitmek için Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Altay, daha sonra kendisine özel olarak tahsis edilen uçak ile İstanbul'dan ayrıldı.

Milli file bekçisinin, Manchester United ile bugün rutin sağlık kontrolüne girmesi ve resmi sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

Havalimanında Ali Koç sürprizi

Öte yandan Altay Bayındır'ı uğurlamak için havalimanında başkan Ali Koç'un da geldiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

Manchester United, 25 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek.

Stadyumda 'veda' anonsu

Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesi sahanın ortasına geldi ve tüm tribünleri selamladı

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda da bu esnada "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

Milli kalecinin veda esnasında duygusal anlar yaşaması da ekranlara yansıdı.

Livakovic taraftarla buluştu

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Sahanın ortasına gelen Livakovic’e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.

Hırvat file bekçisinin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.