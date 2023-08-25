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Kavganın intikamını arabadan çıkarttı! Otomobilini yumruklayıp, üzerinde zıpladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kavganın intikamını arabadan çıkarttı! Otomobilini yumruklayıp, üzerinde zıpladı

Tekirdağ Çorlu'da kavga ettiği bir kişiye sinirlenen adam, kavga ettiği kişinin aracının üzerinde dakikalarca zıplayıp yumruklar attı. o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde eski Vatan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Selami G., kullandığı 57 DN 072 plakalı otomobili yol kenarına park ederek uzaklaştı.

Bir süre sonra geri geldiğinde yanına yaklaşan bir şahıs, Selami G.'ye saldırarak darp etti. Öfkesi dinmeyen saldırgan, daha sonra otomobilin üzerine çıkarak zıpladı.

Aracın üzerinden atlayan saldırgan, bu kez aracın camlarını tekme ve yumruk darbeleriyle parçaladı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Araç sürücüsü Selami G., olayla ilgili polise şikayette bulundu.
Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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