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Cem Küçük öğrencilere verilecek vergisiz cep telefonlarının marka ve modellerini açıkladı

Cem Küçük öğrencilere verilecek vergisiz cep telefonlarının marka ve modellerini açıkladı

Gazeteci Cem Küçük "kesin ve nihai olmamakla birlikte" diyerek üniversite öğrencilerine verilecek vergisiz ve ÖTV'siz telefonların marka ve modellerini açıkladı.

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Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce verdikleri sözü tutacaklarını belirtip, "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." demişti.

Gençlere verilecek vergisiz ve ÖTV'siz telefonların marka ve modelleri merak konusuydu. Konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından gençlere verilecek telefonlarla ilgili açıklama yapan yazar Cem Küçük, şunları söyledi:

"Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5"

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