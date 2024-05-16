Kobani olaylarının fitilini ateşleyen paylaşım! Her şey böyle başladı...

"Halklarımızı sokağa ve sokağa çıkanlara desteğe çağırıyoruz"

Başta doğu illeri olmak üzere İstanbul'da da şehirlerin savaş alanına çevrilmek istendiği olayların başlayıp büyümesine neden olan ilk açıklama HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapıldı. Açıklamada "Kobané'de durum son derece kritiktir. IŞİD (DAEŞ) saldırılarını ve AKP iktidarının Kobané'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.