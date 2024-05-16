Kobani olaylarının fitilini ateşleyen paylaşım! Her şey böyle başladı...
Aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk gibi isimlerin bulunduğu Kobani davasında rekor hapis cezaları verildi. Verilen cezaların ardından Kobani olayları yeniden gündeme geldi. Peki Kobani olayları nasıl başladı?
Ekim 2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan, 2 polisin şehit olduğu, 43 kişinin hayatını kaybettiği ve 761 kişinin yaralandığı Kobani olaylarıyla ilgili davada kararın açıklanmasıyla Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.
"Halklarımızı sokağa ve sokağa çıkanlara desteğe çağırıyoruz"
Başta doğu illeri olmak üzere İstanbul'da da şehirlerin savaş alanına çevrilmek istendiği olayların başlayıp büyümesine neden olan ilk açıklama HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapıldı. Açıklamada "Kobané'de durum son derece kritiktir. IŞİD (DAEŞ) saldırılarını ve AKP iktidarının Kobané'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Daha sonra "Kobané'de yaşanan katliam girişimine karşı 7 den 70 e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz." ve "Bundan böyle her yer Kobane'dir. Kobane'deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar SÜRESİZ DİRENİŞE çağırıyoruz." şeklinde açıklama ve çağrılar yapıldı.
35 ilde barikatlar kurulup yollar kesildi
Açıklamanın ardından terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.