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Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve çocuğa ticari araç çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve çocuğa ticari araç çarptı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde karşıdan karşıya geçen anne ve çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada anne ve çocuk metrelerce sürüklendi.

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Kaza, dün Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesinde meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğu, sol taraftan gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Annenin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, çocuğunun sadece ayaklarının kırıldığı belirtildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Feci kaza ise saniye saniye kaydedildi.

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