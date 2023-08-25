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Kocaeli'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Gümrük kaçağı purolar, sigaralar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Gümrük kaçağı purolar, sigaralar ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından2 ayrı iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 850 kutu elektronik sigara tütünü, bin puro, 150 elektronik sigara, 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken 3 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

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Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede dün Başiskele ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 850 kutu elektronik sigara tütünü, bin puro, 150 elektronik sigara, 100 elektronik sigara likidi, 200 paket kaçak sigara, 100 paket tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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