Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin ne zaman görüşecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşme en kısa zamanda yapılacak. Peskov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu görüşmenin yakında yapılacağına dair bir anlayış mevcut. Fakat bu tür ziyaretlerin açıklamalarını partner ülkelerle genelde senkronize ediyoruz. Görüşmenin kesin olarak ne zaman ve nerede yapılacağını en kısa sürede sizlere bildireceğiz. Görüşme halihazırda çok yoğun şekilde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı