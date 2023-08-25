Tatilleri kabusa döndü! 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Yozgat'tan Samsun'a tatile gelen 3 genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gençleri cankurtaran ekipleri kurtardı.

Abone ol

Olay, Atakum Sahili Çobanlı İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Samsun'a geldikleri öğrenilen Eren Eraslan (20), Kadir Furkan Fidan (21) ve Yiğitcan Eraslan (22), serinlenmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan gençler olay yerine gelen ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde herhangi bir kaybolma veya boğulma durumu yaşanmaması için Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hazır bulundu.