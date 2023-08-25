15 yıllık eşini başından vurmuştu! Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz salı akşamı Bayrampaşa'da 15 yıllık eşini başından vurarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Olay, geçtiğimiz salı akşamı Bayrampaşa Kartalepe Mahallesi'nde yaşanmıştı. Meryem Çap 15 yıllık kocası tarafından evinde başından vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Ş.Ç. (34) polis tarafından yakalandı. Katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.