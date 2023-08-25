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Kanseri yenen adama ölüm balkonda otururken geldi

Kanseri yenen adama ölüm balkonda otururken geldi

İZMİR'de iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga esnasında evinin balkonundayken göğsüne pompalı tüfek saçması isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 71 yaşındaki yaşlı adam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. ve Ş.Ö. henüz bilinmeyen sebepten dolayı M.G., N.,E., E.T., ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Gerginliğin artmasıyla iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu balkonda oturan Hüseyin Çiçek (71), göğüs kısmından, M.G., bacak kısmından, N.E., elinden ve E.T., bacak kısmından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden tahlisiz adamın kısa bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erken Çiçek’in babası olduğu öğrenilirken, Çiçek’in cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla bugün öğle namazını müteakip Buca Cem Evi’nde kılınan cenaze namazının ardından Buca Kırıklar Yeni Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, olayla silahlı kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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