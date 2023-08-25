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Umudumuz Şaban'ın ibrikçisi 'Artist Ahmet' hayatını kaybetti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Umudumuz Şaban'ın ibrikçisi 'Artist Ahmet' hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan ve Umudumuz Şaban filmindeki ibrikçi rolüyle hafızalara kazınana Artist Ahmet 70 yaşında vefaat etti.

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Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi.

Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Cengiz’in yakınları ve halk katıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma’’ gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.

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