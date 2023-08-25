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Konya Beyşehir’deki şap karantinası sona erdi!

Konya Beyşehir’deki şap karantinası sona erdi!

KONYA'nın BEYŞEHİR ilçesinde bulunan 5 kırsal mahallede yaklaşık 1,5 aydır süren şap karantinasının son bulduğu açıklandı.

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Karantina uygulamasının sona ermesinin ardından önlem için kapatılan Soğla mevkisindeki Beyşehir Hayvan Pazarı’nın da tekrar açıldığı duyuruldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir’deki 5 dış mahallede 10 Temmuz 2023 tarihinden bu yana devam eden şap karantinasının sona erdiği vurgulanarak, “Karantina süreci sona ermiştir. Şap hastalığı nedeniyle karantinaya alınan Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar Mahallelerimizde hastalık sönüşü gerçekleştiğinden karantina süreci sona ermiştir. Hayvan hareketlerindeki kısıtlama kaldırılmış olup, hayvan pazarı açılmıştır. Üreticilerimize ilanen duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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