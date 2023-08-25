Çatıda yakalandılar! FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın

Bursa'da, FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı 7 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Örgütün 'gaybubet evleri'ne, şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

Hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheliden 6'sı ile 1 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çantalar içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.