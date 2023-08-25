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Sivas'ta "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Sivas'ta "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde adına düzenlenen festivalde anılıyor.

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Şarkışla Kaymakamlığı, Belediyesi ve Aşık Veysel Kültür Derneğinin organizasyonuyla gerçekleştirilen "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali", ozanın mezarının ziyaret edilmesiyle başladı.

Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Lale Gür ile Cevriye Keçeli'nin de katıldığı programda, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in dua etmesinin ardından ünlü halk ozanının mezarına karanfiller bırakıldı.

Dolaş, burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmetle andıklarını söyledi.

Aşık Veysel'in ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden olduğunu vurgulayan Dolaş, "Kaleme aldığı kardeşlik, doğa ve vatan sevgisiyle bize şüphesiz unutulmaz, paha biçilmez bir kültür mirası bırakmıştır. Bizlere düşen de bu kültür mirasını gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Festivalin yaklaşık 30 yıldır düzenlendiğini belirten Dolaş, "Bugün de aynı şekilde icra edeceğiz. Bu vesileyle Aşık Veysel'in bütün dostlarını ilçemize, kültür festivalimize bekliyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Aşık Veysel'in, Sivrialan köyündeki müzeye dönüştürülen evi gezildi. Lale Gür, ziyaretçilere müze hakkında bilgi verdi.

Festival, ilçede düzenlenecek çeşitli programların ardından bugün sona erecek.

Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı dolayısıyla UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 "Aşık Veysel'i Anma Yılı" ilan edilmişti.

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