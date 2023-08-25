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Kum zambağı koparmanın cezası 244 bin 315 TL!

Kum zambağı koparmanın cezası 244 bin 315 TL!

ANTALYA'nın Gazipaşa ve Alanya sahillerinde yetişen ve endemik bitki olan kum zambaklarını koparmanın 244 bin 315 TL cezası olduğu bildirildi.

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Gazipaşa’nın Koru, Kahyalar ve Selinus sahillerinde bulunan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bitkiler arasında yer alan ‘kum zambakları’, çiçek açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği’nce koruma altına alınan kum zambakları görenleri kendine hayran bırakıyor. ‘Çevre Koruma Kanunu’ dahilinde korunan kum zambağı çiçeğini koparmanın 244 bin 315 TL cezası var.

“Bu güzelliklere kıymayalım”

Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin ve kum zambaklarını koruyan gönüllüler, nesli tükenmekte olan kum zambaklarını koruma çağrısında bulundu. Çiçekleri koparanları ciddi para cezalarının beklediğini söyleyen Şahin, “Gazipaşa’nın Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde açan kum zambaklarımız, nergisgillerdendir. Kökü soğanlıdır. Genellikle temmuz, ağustos, eylül aylarında çiçek açarlar. Bu aylarda genellikle yaprakları kurudur, kızgın kumların içinden beyaz çiçeklerini açması hayret vericidir. Çiçeklerini koklayan birisinin ömrü boyunca o kokuyu unutması mümkün değildir. Kardelenlerimiz nasıl ki karların içinden çıkarak çiçeklerini açıyorsa, kum zambaklarımız da öyle, onun için halk dilinde kumdelen de derler. Kum zambakları nesli tehlike altında, tükenmekte olan bitkilerdir. Dünya Doğa Koruma Kurulu tarafından 2016 yılında koruma altına alınmıştır. Kum zambaklarını koparmanın ise ağır para cezası bulunmaktadır. Kum zambağı kopardığı tespit edilen kişilere 244 bin 315 TL cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarımızı koruyalım, lütfen bu güzelliklere kıymayalım. Biz doğa gönüllüleri, doğamız için elimizden geldiğince mücadele ediyoruz, mücadelemize katkı sağlayınız” dedi.

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