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Çıplak fotoğraflarıyla ablasını tehdit eden eski eniştesini göğsünden vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çıplak fotoğraflarıyla ablasını tehdit eden eski eniştesini göğsünden vurdu!

Bursa'da bir kişi ablasını 'çıplak fotoğraflarını yayınlamakla' tehdit eden eski eniştesiyle kavgaya tutuştu. Büyüyen kavgada silahlı zanlı eniştesini göğsünden vurdu.

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Olay 2 gün önce saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed M.(25), ablası Sibel M.'nin ayrıldığı eski eşi Muhammed E.'nin (27) ablasına çıplak fotoğraflarını sosyal medya paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptığını öğrendi.

Eski eniştesiyle Kasımefendi Caddesinde buluşan Muhammed M., şahsı uyardı. Bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed M., elindeki tabancayla eski eniştesi Muhammed E.'yi (27) göğsünden yaraladı.

Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eski eniştesini silahla yaraladı

Şüpheli Muhammed M. ifadesinde, "Ablamın eski eşi, ablama çıplak fotoğraflarını internette paylaşacağı yönünde rahatsız etmiş. Bende görüşmeye gittim. Kavga çıktı. Kavgada elimdeki tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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