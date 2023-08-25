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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlıyor!

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlıyor!

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde ilk haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Aksaray)

16.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)

17.00 Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

27 Ağustos Pazar:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

Erkekler Süper Lig

27 Ağustos Pazar:

12.00 Rize Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)

16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Beşirli)

18.00 Yunus Emre-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

30 Ağustos Çarşamba:

18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

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