Guyana Cumhurbaşkanı, Avrupalı köle tüccarlarının torunlarından tazminat istedi!

Guyana Cumhurbaşkanı İrfan Ali, Avrupalı köle tüccarlarının torunlarını sert bir dille eleştirerek Atlantik ötesi köle ticaretinden kar elde edenlerin bugünün nesillerine kölelik tazminatı ödemesi gerektiğini söyledi.

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Ali, 19. yüzyılda Guyana'da şeker ve kahve plantasyonu işletmecisi John Gladstone'un torunları tarafından bugün yapılması planlanan resmi özür öncesinde açıklama yaptı.

Söz konusu özrün aynı zamanda tazminat ve onarıcı adalet gibi konuları da içermesi gerektiğini söyleyen Ali, köle ticaretine karışanların insanlığa karşı suçlarla itham edilmesi önerisinde bulundu.

İskoç asıllı Gladstone'un ailesinin kendi deyimiyle "geçmişin günahlarını kabul etme" planlarını memnuniyetle karşılayan Ali, planın aynı zamanda "Afrika'daki köleleştirmenin ve Guyana'daki zorunlu hizmetçiliğin zalim doğasının kabulü" anlamına geldiğini söyledi.

Ali, "Atlantik ötesi köle ticareti ve Afrika'daki köleleştirme, insanlığa karşı hakaretti. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun iğrençliği, bu yanlışları düzeltmeye çalışmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Ailenin altı üyesi, bugün Guyana Üniversitesinde yapılacak kısa bir törende John Gladstone'un geçmişte İngiliz Guyanası olarak bilinen bölgede oynadığı rolden dolayı resmen özür dileyecek.

Guyana'nın da aralarında olduğu Karayip ülkeleri, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden mali tazminat talep etmek için bir İngiliz hukuk firmasını kiralamıştı.

Bu girişimle resmi özür ve "gelecek nesillerin tarihin zincirlerinden kurtulmasını" sağlamak için eğitim, sağlık, altyapı ve kültür alanlarında milyarlarca dolarlık yatırım amaçlanıyor.

İngiltere Başbakanı William Ewart Gladstone'un babasıydı

19. yüzyılda İngiltere'de başbakanlık yapan William Ewart Gladstone'un babası John Gladstone, yüzlerce köle için 100 bin sterlinin üzerinde tazminat alıyordu.

Guyana ve Jamaika'da 2 bin 500'den fazla köleye sahip olan Gladstone, Guyana'ya veya Batı Hindistan adalarına hiç ayak basmadı.

Tarihi kayıtlar, Gladstone'un, ülkenin doğu kıyılarındaki Success Village'da 1823'te çıkan iki günlük isyanda yüzlerce kölenin öldürülmesinden ve kafalarının kesilerek direklere dizilmesinden sorumlu olduğunu gösteriyor.