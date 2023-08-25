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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Hindistan'ın uzay aracı Ay yüzeyinde yürüyüşe çıktı

Hindistan'ın uzay aracı Ay yüzeyinde yürüyüşe çıktı

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a başarıyla yumuşak iniş yapmasının ardından uzay aracı bünyesindeki Pragyaan tekerlekli keşif aracı, Ay yüzeyinde "ilk adımlarını" attı.

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BBC'nin haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), uzay keşif aracının durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

ISRO'dan yapılan açıklamada, 26 kilogram ağırlığındaki ve Hintçe'de "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan adı verilen tekerlekli keşif aracının "Ay yürüyüşüne çıktığı" kaydedildi.

Dün akşam başarıyla gerçekleşen inişin oluşturduğu tozun dinmesinin ardından Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın bir tarafındaki panellerin açıldığı, Pragyaan'ın ay yüzeyine inmesini sağlayacak bir rampanın harekete geçtiği belirtildi.

Kraterler ve Ay kayalıkları arasında dolaşıp görüntü ve veri toplayacak olan Pragyaan keşif aracının, Ay'ın yüzeyindeki mineral varlığını ve "toprağının" kimyasal bileşimini de inceleyeceği ifade edildi.

Pragyaan'ın topladığı verileri, Vikram aracılığıyla halihazırda ay yörüngesinde dönen Chandrayaan-2'ye iletmesi ve söz konusu verilerin Ay yörüngesindeki Chandrayaan-2 kanalıyla ISRO'ya ulaşması bekleniyor.

ISRO'ya göre, Pragyaan saniyede 1 santimetre hızla hareket edecek ve her adımda altı tekerleğine işlenmiş ISRO ambleminin izini Ay yüzeyine bırakacak.

Hindistan Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştu

Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle beraber Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

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