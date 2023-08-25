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Gemiler haftalardır bekliyor! Panama Kanalı'ndaki kısıtlama 10 ay daha uzayacak

Gemiler haftalardır bekliyor! Panama Kanalı'ndaki kısıtlama 10 ay daha uzayacak

Dünyanın gözbebeği kanallarından biri olan Atlantik ve Pasifik okyanuslarını da bağlayan Panama Kanalı'ndaki kuraklık etkisi devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran kuraklık sebebiyle gemi geçiş trafiği durma noktasına geldi. Kanalda geçiş sayısının sınırlandırılmasının en az 10 ay daha sürdüreceği öğrenildi.

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Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nda tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle gemi geçiş trafiği durma noktasına geldi. Büyük kanalda geçiş sayısının sınırlandırılması sonrasında yetkililer, kısıtlamaların en az 10 ay daha devam ettirmeyi beklediklerini söyledi.

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı. Kanal otoritesi bu yılın başlarında kısıtlamalar uygulamaya başladı bu da geçişi bekleyen gemilerin birikmesine neden oldu.

Bazı rotalarda navlun maliyetlerinin artması nedeniyle gemi sahiplerini kargolarını hafifletmeye veya alternatif rotalara geçmeye zorladı.

Kısıtlamaların uzatılması, bir sonraki yağmur mevsimi gelmeden önce kanala su depolamak için yer sağlayacak, ancak geçişten önce rezervasyon yapmazlarsa gemiler için daha büyük bir darboğaz yaratabilir.

Resmi verilere göre, birikmiş gemi sayısı Perşembe gününden bu yana 115 gemiye düştü.

Panama'da, Pasifik Okyanusu'ndaki suyun normalden daha sıcak olmasıyla bağlantılı olarak doğal olarak oluşan El Nino iklim modeli kuraklığa katkıda bulunuyor.

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