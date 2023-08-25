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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna’ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.

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