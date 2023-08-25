Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna’ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.
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