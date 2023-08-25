Rize'de heyelan felaketi! Karayolu çöktü, evler yıkılma noktasına geldi: Pencereyi açınca gördüm ki...

Aynı noktada tam 3 yıl önce çökme olayı yaşanmıştı

Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.