Rize'de heyelan felaketi! Karayolu çöktü, evler yıkılma noktasına geldi: Pencereyi açınca gördüm ki...
RİZE'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Bazı köylerde yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, bölgeden gelen fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Rize'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelanlarda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.
Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu.
Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.
Aynı noktada tam 3 yıl önce çökme olayı yaşanmıştı
Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.