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2023 KPSS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı!

2023 KPSS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevapları, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.

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ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına giren adayların cevap kağıtları ve soruların doğru cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu.

Adaylar, cevap kağıtlarına 10 gün boyunca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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