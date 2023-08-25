Sabancı ailesine büyük şok! Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Sağlık Bakanı sağlık durumlarını açıkladı

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, deniz kazası geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ciddi şekilde yaralandıkları belirtildi. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili son durumu Sağlık bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İşte korkunç kazayla ilgili ayrıntılar...