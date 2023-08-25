Sabancı ailesine büyük şok! Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Sağlık Bakanı sağlık durumlarını açıkladı
PEGASUS Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı ile işadamı Aydın Doğan'ın kızı olan eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da tekne kazasında ağır yaralandı. Kaza sonrası Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve entübe edildiği belirtilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ismin sağlık durumları ile ilgili son durumu açıkladı.
Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, deniz kazası geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ciddi şekilde yaralandıkları belirtildi. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili son durumu Sağlık bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İşte korkunç kazayla ilgili ayrıntılar...
Zodyak botla kayaya çarptılar
Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.
Ali Sabancı'nın dalağı alındı...
Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Botu kullanan Ali Sabancı'nın Bodrum Amerikan Hastanesi'nde dalağının alındığı ve ambulans uçakla İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildiği belirtiliyor.
Vuslat Doğan'ın durumu ağır iddiası
Kayaya çarpmadan sonra Ali Sabancı'nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı'nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı kaydedildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ciddi olduğu, aile kaynakları Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Leros'tan İstanbul'a doğru yola çıkarıldığını söylediler.