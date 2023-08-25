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Aksaray'da kontrolden çıkan araç refuje çıktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da kontrolden çıkan araç refuje çıktı: 2 yaralı

Aksaray'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıktı. Meydana gelen kada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Ticaret Borsası Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden M.Ş. (63) idaresindeki 35 DD 2202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada sürücü ve eşi K.Ş. (62) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler dudumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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