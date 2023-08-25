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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 8 yaralı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 8 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesinde 8 kişi yaralandı.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın girişinde Cuma namazı öncesi Filistinliler ve İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalesi sonucu 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Filistinli Al-Makdisi Shaker Al-Zaatari'yi gözaltına aldığı aktarıldı. Filistinlilerle yaşanan arbedede 3 İsrail polisinin de yaralandığı bildirildi.

Gerginliğin ardından kılınan Cuma namazına yaklaşık 50 bin Filistinlinin katıldığı belirtildi.

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