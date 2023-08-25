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Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı Volkan Demirel sözleri

Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı Volkan Demirel sözleri

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Livakovic Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek.

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Fenerbahçe Kulübü, düzenlediği imza töreninde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Livakovic'in Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altay'ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum"

Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır." açıklamasını yaptı.

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