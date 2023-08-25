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Adıyaman'da takla atan araç su kanalına uçtu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da takla atan araç su kanalına uçtu!

Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan bir araç takla atarak su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Cuma K. idaresindeki 01 DLL 18 plakalı otomobil, Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla Atan otomobil su kanalına düştü.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Cuma K. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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