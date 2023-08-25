BIST 7.626
DOLAR 26,53
EURO 28,70
ALTIN 1.635,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de dengesini kaybedip şelaleye düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de dengesini kaybedip şelaleye düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi!

Mardin Nusaybin'de dengesini kaybeden yaşlı adam Akarsu Şelalesine düştü. Şelaleye düşen adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinen bilgilere göre, olay iki gün önce Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde meydana geldi. 70 yaşlarındaki Şehmus Bahadır, sabah saatlerinde Akarsu Şelalesi çevresinde gezerken dengesini kaybedip suya düşerek hayatını kaybetti.

Bahadır'ın cenazesi, yaklaşık 5 saat sonra suya girmek isteyen vatandaşlar tarafından suyun üzerinde bulundu. İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrası ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Bahadır’ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bahadır'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman kadın turist Müslüman oldu Meryem adını aldı
Alman kadın turist Müslüman oldu Meryem adını aldı
Şam yönetimi Suriye'nin 7 ilinde protesto edildi!
Şam yönetimi Suriye'nin 7 ilinde protesto edildi!
İstanbulspor, Simon Deli'yi kadrosuna kattı
İstanbulspor, Simon Deli'yi kadrosuna kattı
Memur zammında flaş gelişme! Memur Sen hakem kuruluna başvurdu
Memur zammında flaş gelişme! Memur Sen hakem kuruluna başvurdu
Aksaray'da kontrolden çıkan araç refuje çıktı: 2 yaralı
Aksaray'da kontrolden çıkan araç refuje çıktı: 2 yaralı
YÖKDİL/2 önümüzdeki pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
YÖKDİL/2 önümüzdeki pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden adamdan haber alınamıyor
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden adamdan haber alınamıyor
Golfçüler, Kulüpler Arası Golf Turu finali için İstanbul’da buluşuyor
Golfçüler, Kulüpler Arası Golf Turu finali için İstanbul’da buluşuyor
Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'nda 200 milyon doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı!
Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'nda 200 milyon doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı!
Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı Volkan Demirel sözleri
Dominik Livakovic Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı Volkan Demirel sözleri
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 8 yaralı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 8 yaralı
İzmit Körfezi'nden 22 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı!
İzmit Körfezi'nden 22 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı!