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2 ay önce Hac görevi için kutsal topraklara giden yaşlı adamdan haber alınamıyor! "Orada Arafat tepesinde kayboldu"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2 ay önce Hac görevi için kutsal topraklara giden yaşlı adamdan haber alınamıyor! "Orada Arafat tepesinde kayboldu"

Mardin Midyat'ta yaşayan bir şahıs 2 ay önce Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. 2 aydır hiç bir türlü haber alamayan aile yapılan aramaların başarısız olduğunu söyledi.

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Amcasına baktığını dile getiren ve aylardır bulunması için çabaladığını söyleyen yeğeni Zeynep Barış, hacca giden amcasından bir daha haber alamadıklarını dile getirdi.

Barış, "Bundan 2 ay önce amcam hac farizasını yerine getirmek için hacca gitti. Orada Arafat tepesinde kayboldu. Onu her yerde arıyorum çok üzülüyorum. Numarasını fotoğrafını hac bölgesindeki yetkililere çabuk bulunması için gönderdik. Bütün her yere fotoğrafını yaydık. Kaç aydır perişan olduk. Kim onu görürse Allah rızası için bizlere haber versin. Amcamın adı Hüsamettin Manya" dedi.

Mekke ve Medine’deki hapishane, hastanelerde aramadık yer bırakmadıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumlu netice alamadıklarını dile getiren Zeynep Barış, "Her an müjdeli bir haber bekliyoruz. En son Arafat bölgesinde görülmüş denildi. İlgili olanlardan şimdiden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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