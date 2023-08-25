Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde, Uşak ve ilçelerinde 141 bin adet sazan yavrusu suya bırakıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte Olan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla, İzmir ili Seferihisar ilçesinde bulunan Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisinden temin edilen 141 bin adet sazan balığı yavrusu 11 bin adedi Göğem Göletine olmak üzere Banaz, Eşme Karahallı Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde 20 adet su kaynağına bırakıldı.