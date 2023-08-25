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Hatay'da yaralı halde kumsala vuran caretta carettayı cankurtaran ekipleri kurtardı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da yaralı halde kumsala vuran caretta carettayı cankurtaran ekipleri kurtardı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından görülen yaralı caretta caretta cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Samandağ’daki Çevlik Sahilindeki vatandaşlar denizde yaralı halde caretta caretta gördü. Vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından kaplumbağa sahile çıkartıldı. Kaplumbağa Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı. Kamplumbağanın tedavi edildikten sonra tekrar denize bırakılacağı öğrenildi.

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