Yetişkinler yılda en az bir kez sağlık taraması yaptırılmalı!

İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, check up ile muhtemel sağlık sorunlarını önlemenin ve kronik hastalıkların engellenmesi için gereken önlemlerin alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Abone ol

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran check up ile birçok hastalık erken teşhis ile tedavi edilebildiğini veya kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

Pek çok hastalığın erken aşamada belirtiler göstermediğini ve bu hastalıkların düzenli sağlık taramalarıyla tespit edilebildiğinin altını çizen Dr. Taşkıran, her bireyin şikayet beklemeksizin düzenli sağlık taramalarına katılması gerektiğini söyledi.

Dr. Taşkıran, "Check up adı altında, hastanemizde bireyin kişisel sağlık durumu, genetik risk faktörleri, yaş, boy, kilo, cinsiyet ve hastalık öyküsü gibi faktörler göz önünde bulundurularak kişiye özgü bir tarama planı oluşturulur. Ardından gerekli tarama testleri ve görüntüleme tetkikleri yapılır. Böylece bireyin genel sağlık durumu hakkında bilgi sağlanır. Bu çerçevede hastalara yaş ve cinsiyete uygun belirli kan testleri ve görüntüleme tetkiklerini içeren check up ile genel bir sağlık değerlendirmesi yapılır. Kanser, diyabet ve bulgu vermeyen bir çok kronik hastalık tespit edilebilmektedir. Bu sayede henüz belirti göstermeyen sağlık sorunları tespit edilebilir. Bu sebeple, her bireyin sağlıklı bir yaşam için yılda en az bir kez sağlık kontrolünden geçmesi önerilir'' diye konuştu.