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Fed'den faiz açıklaması! Powell sinyali verdi!

Fed'den faiz açıklaması! Powell sinyali verdi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizle ilgili önemli mesajlar verdi. Powell, "Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek." dedi.

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Fed Başkanı Jerome Powell, faiz politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Powell, gerekli görüldüğünde faizleri daha da artırmaya hazır olduklarını vurguladı.

Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Powell şu mesajları verdi:

"Gerekli görüldüğü takdirde faizleri daha fazla artırmaya hazırız. Fed faizlere yönelik sonraki adımlara verilere bakarak karar verecek. Fed, faizleri tekrar yükseltme veya sabit tutmaya karar verirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek.

Enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek.

Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir."

Faiz 22 yılın zirvesinde yer alıyor

Fed, temmuz ayındaki son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Faiz 2023'te toplamda 50 baz puan artırıldı

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

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