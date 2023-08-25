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HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla görüşecek

Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki ay New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek.

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Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.

Hazine ve ABD'li yatırım bankası Reuters'ın sorusuna haberin yazıldığı sırada henüz yanıt vermemişti.

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