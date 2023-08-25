Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bu adım CHP'nin sonunu getirir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tepki gösteren Odatv'nin sahibi gazeteci Soner Yalçın, "Kurtuluşun ve devrimin partisini mezhepçi yapmak onun sonunu getirir. Buna ortak olanları tarih affetmez." diye yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında saf tutan gazeteci Soner Yalçın, yeni bir iddiada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren gazeteci Soner Yalçın, CHP ile ilgili “Tarih sizi affetmez… CHP'ye ne yapıyorsunuz… İki Alevi partisinin sonu” başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yalçın, Alevilerin çok partili döneme geçildiğinden itibaren hangi partilere oy verdiğini kaleme aldı.

CHP’nin “Alevi Partisi” yapılmaya çalışıldığını iddia eden Soner Yalçın, “CHP’de kimi Aleviciler tarihten ders almamışa benziyor; koltuk hırsıyla CHP'yi “Alevi Partisi” yapmaya çabalıyor. Kurtuluşun ve devrimin partisini mezhepçi yapmak onun sonunu getirir. Buna ortak olanları tarih affetmez.” diye yazdı.

Soner Yalçın, yazısında şu ifadelerde bulundu:

"Sözümü en sonunda yazacağım, önce bilgiler vermem gerek.

Çok partili dönemde Alevilerin siyasi tercihi CHP ve DP oldu. (Dedem, DP Çorum kurucusu idi.)

DP’deki dinsel söylem Alevileri partiden uzaklaştırmaya başladı. Yine de tek partiye yönelişi olmadı. Mesela, 1960’larda Alevilerin bir bölümü DP mirasçısı AP ve YTP’yi destekledi.

1961 seçimlerinde Alevi köylerinden CHP ve YTP en çok oy alan partiler oldu. Aleviler, Hatay’da YTP’ye, Tokat’ta CHP’ye, Çorum’da ise AP’ye oy verdi.

O yıllar Alevilerin henüz, homojen ve sola belirgin yönelimi söz konusu değildi. Öyle ki, TİP’in kuruluş döneminde asıl desteği Aleviler değil Sünniler verdi.

Alevilerin sola yönelimleri 1965 yılı sonrasında oldu. O dönem Aleviler, sadece sol hareketleri değil, kendi özgün parti örgütlenmelerini de sahneye çıkardı: Türkiye Birlik Partisi…

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Tarih: 17 Ekim 1966.

Ambleminde (12 imamı temsil eden) 12 yıldız ve (Hz. Ali’yi temsil eden) aslan sembolü olan Birlik Partisi kuruldu. (Beş yıl sonra ismine “Türkiye” sözcüğü ekledi.)

Kurucuları; Emekli General Hasan Tahsin Berkmen, Emekli Albay Hüseyin Eren, Emekli Albay Salim Delikanlı, Avukat Cemal Özbey, Avukat Feyzullah Ulusoy, Avukat Hüseyin Erkanlı, Avukat Faruk Ergüsoy, Sendikacı Tahsin Tosun Sevinç, İktisatçı Mehmet Güner, Doktor Mustafa Topal, Matbaacı Hüseyin Dedekargınoğlu, Çiftçi Mustafa Geygel, İşçi İbrahim Zerre, İşçi Arif Kemal Eroğlu, Müteahhit Hüseyin Günal idi...

Partide yüksek rütbelere sahip Sıtkı Ulay, Alaattin Kıral gibi 27 Mayısçı Milli Birlik Komitesi üyeleri mevcuttu.

Parti kendini ırkçılıktan- bölücülükten uzak Türkçü - Atatürkçü olarak tanımladı.

Genel Başkan Berkman partinin sol çizgide yer almadığını dile getirdi: “‘ABD Go Home’ diyenlerin peşine düşmeyiz.”

Ekonomi konusunda plancı-devletçi idi. Programında ibadet ve din eğitim dilini Türkçe idi.

Diyanet İşleri Teşkilatı’nın kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu. Vs.

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Parti ilk seçim deneyimini 1968 yerel seçiminde yaşadı. Yüzde 1.6 oy aldı. 1969 genel genel seçiminde ise yüzde 2.8 oy alarak sekiz milletvekili çıkardı.

Bu arada parti içinde tartışmalar eksik olmadı. “Amerikancı” Berkman genel başkanlıktan alındı. Yerine önce Millet Partisi’nden gelen Hüseyin Balan ve sonra Sivas milletvekili Mustafa Timisi seçildi.

Dönemin etkisiyle toplumcu vurgular öne çıkarıldı. Ancak bölünme bitmedi. Örneğin: Demirel Hükümeti’nin 1970 bütçesine Kazım Ulusoy, Yusuf Ulusoy, Ali Naki Ulusoy, Hüseyin Balan ve Hüseyin Çınar “evet” oyu verince, “Beş Yol Düşkünü” diye ihraç edildiler.

TBP sonra sosyalist TİP ile ittifak yapsa da 1973’de oyu yüzde 1,1’e düştü. 1977 seçiminde CHP’ye yakınlaştı. Tam ilhak istenince tek başına seçime girdi ve yüzde 0,39 oy alabildi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra parti kapatıldı.

Tarih: 10 Aralık 1996.

CHP eski milletvekili Ali Haydar Veziroğlu öncülüğünde Alevi Barış Partisi kuruldu.

Katıldığı 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde yüzde 0,25 oy oranıyla başarılı olamadı. Ardından 9 Mayıs 1999'da fesih kararı aldı. Yani:

İki Alevi partisinin sonu da hüsranla bitti.

Bugün… CHP’de kimi Aleviciler tarihten ders almamışa benziyor; koltuk hırsıyla CHP'yi “Alevi Partisi” yapmaya çabalıyor.

Kurtuluşun ve devrimin partisini mezhepçi yapmak onun sonunu getirir. Buna ortak olanları tarih affetmez.