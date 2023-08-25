BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.634,10
HABER /  EKONOMİ

BDDK duyurdu! Konut kredileri ile ilgili yeni karar!

BDDK duyurdu! Konut kredileri ile ilgili yeni karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından konut kredileriyle ilgili kritik bir karar alındı.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu konut kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Karara göre ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor ve bankalar için kredili risk ağırlığı artırılıyor.

İkinci konutu alacak olanlara verilecek kredi tutarı yüzde 75 düşürülüyor. 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi verilecek.

BDDK tarafindan yapılan açıklamada "Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranlarının, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına ve söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
HİSAR O+ yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile hedefleri başarıyla imha etti
HİSAR O+ yeni RF Arayıcı Başlıklı Füzesi ile hedefleri başarıyla imha etti
Fransa'ya 48 saat süre! Sınır dışı kararı
Fransa'ya 48 saat süre! Sınır dışı kararı
Şehit Polis Memuru Telli son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Polis Memuru Telli son yolculuğuna uğurlandı
Riva'da bu hafta sonu denize girmek yasak
Riva'da bu hafta sonu denize girmek yasak
Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu
Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu
İstanbul Bakırköy'de pitbull dehşeti! Caddede yürürken saldırdı
İstanbul Bakırköy'de pitbull dehşeti! Caddede yürürken saldırdı
Beşiktaş'tan stopere Jamaal Lascelles hamlesi
Beşiktaş'tan stopere Jamaal Lascelles hamlesi
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Tanıklar olayı anlattı
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi! Tanıklar olayı anlattı
Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor
Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor
Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bu adım CHP'nin sonunu getirir
Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bu adım CHP'nin sonunu getirir
Fed'den faiz açıklaması! Powell sinyali verdi!
Fed'den faiz açıklaması! Powell sinyali verdi!
Lukaşenko'dan Prigojin açıklaması: “Prigojin’e güvenlik garantisi vermedim”
Lukaşenko'dan Prigojin açıklaması: “Prigojin’e güvenlik garantisi vermedim”