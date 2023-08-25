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Beşiktaş'tan stopere Jamaal Lascelles hamlesi

Beşiktaş'tan stopere Jamaal Lascelles hamlesi

Teknik direktör Şenol Güneş stopere bir takviye daha istemesi üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın Newcastle United'da Jamaal Lascelles ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, yeni takviyesini savunma bölgesine yapmak istiyor.

Sezona yedi maçta aldığı altı galibiyet ve bir beraberlikle başlayan siyah-beyazlı takımda tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bir stoper transferi yapılacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Transfer olma fikrine açık

Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Newcastle United forması giyen stoper Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgileniyor ve yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Haberde, 29 yaşındaki oyuncunun Newcastle United'da mutlu olduğu ancak daha fazla oynayabileceği bir kulübe transfer olma fikrine de açık olduğu belirtildi.


Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek

1.88 boyundaki oyuncu, kariyeri boyunca Nottingham Forest, Stevenage ve Newcastle United takımlarında forma giydi ve çıktığı 302 maçta 19 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Jamaal Lascelles'in 9 yıl önce transfer olduğu Newcastle United ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

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