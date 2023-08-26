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Temel Karamollaoğlu'ndan aylar sonra seçim itirafı

Temel Karamollaoğlu'ndan aylar sonra seçim itirafı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nin lideri Karamollaoğlu, seçimlere yönelik çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu: Bunlar acemilik...

Seçimlerle ilgili itiraflarda bulunan Karamollaoğlu, ''Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şansımız vardı. Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? en fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?'' ifadelerini kullandı.

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