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Bursa'da sanal tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Bursa'da sanal tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Bursa'da sanal oyunda küfürleşen iki genç buluşup kavga etti. Bıçakla kavga ettiği genci ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce gece saatlerinde Ahmet M. (19) ile Abdullah H.(24), telefondaki sanal oyunda tartışma yaşadı.

Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp buluştu.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken Abdullah H., bıçakla Ahmet M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 milimle hayatta kaldı

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi.

Yaralı tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayın şüphelisi Abdullah H., polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Abdullah H.'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan oyunda bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilirken mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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