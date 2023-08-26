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Gençlere vergisiz cep telefonu vaadinde iki formül

Gençlere vergisiz cep telefonu vaadinde iki formül

AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan, gençlere “vergisiz cep telefonu ve bilgisayar” vaadi önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi indiriminin Türkiye’de üretilen markalarda geçerli olmasını isteyen bakanlara “İki ihtimalin de maliyetini çıkarın” dedi.

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Uygulamanın sadece Türkiye’de üretilen markalar için geçerli olacağı haberlerini duyan gençler, il başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uygulamanın tüm markalar için geçerli olması talebini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun mümkün olup olmadığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a sordu.

Şimşek: Cari açığı artırır

Bakan Şimşek, ithal mal alımını kolaylaştırmanın cari açığı artırdığını bu yüzden uygulamanın sadece Türkiye’de üretilen markalarda geçerli olacağını kaydetti. Sanayi Bakanı Kacır da ‘Türkiye’de üretilen markalar’ denildiğinde akıllara sadece tek bir marka gelmemesi gerektiğini, dünya devi sayılabilecek birçok markanın Türkiye’de üretim yaptığını, bu yüzden birçok seçenek bulunduğunu belirtti.

"Rehavete kapılmayın"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak ilk kabine toplantısına kadar çalışmaların bitirilmesini, uygulama ihtimali bulunan 2 farklı yöntemin etki analizinin çıkarılmasını istedi. 

Öte yandan toplantıda il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönetim sıkıntılarını anlattı ve illerinde bulunan eksiklileri dile getirdi.

Erdoğan ise yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek, sorunların çözümü için kriz yerine çözüm üretmeye yönelik çalışmaların yapılması talimatını verdi. Erdoğan “Rehavete asla kapılmayın çalışın. Her zamanki gibi çalışın, seçim yarınmış gibi çalışın” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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