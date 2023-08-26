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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu! El yapımı patlayıcı kurbanı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu! El yapımı patlayıcı kurbanı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB),  yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Selçuk için taziye mesajı yayımladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

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