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Sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

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Edremit'in Bostancı Mahallesi'ndeki otelde yapılan sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, garsonlardan yemek istedi. Düğüne gelen davetliler haricinde yemek verilemeyeceği cevabını alan kişilerle garsonlar arasında tartışma çıktı.

Yemek verilmeyince 2 kardeş garsonu vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden biri yanındaki tabancayla garsonlar Özkan Kanat ve Serkan Kanat'a 3 el ateş etti. Olayda Özkan Kanat başından, kardeşi Serkan Kanat ise bel ve kalça kısmından yaralandı.

Yaralı garsonlardan biri kurtarılamadı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan Kanat, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı kardeşin durumu da ağır

Kanat'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hayati tehlikesi bulunan Serkan Kanat ise ilk tedavisinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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