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Siyaset Meral Akşener'e kilitlendi! İlk işareti sağ kolu verdi: Seçime kendimiz gireceğiz, ister destekleyin ister...

Siyaset Meral Akşener'e kilitlendi! İlk işareti sağ kolu verdi: Seçime kendimiz gireceğiz, ister destekleyin ister...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün CHP ile köprüleri tamamen atacak mı yoksa Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'ye yeniden zeytin dalı mı uzatacak. Akşener'in konuşmasına saatler kala sağ kolu ve en yakınındaki isimlerin başında gelen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ile köprüleri atıp resti çekti: "İYİ Parti sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener günlerdir merakla beklenen konuşmasını bugün yapacak. Akşener'in ne diyeceği merak konusu olurken, Akşener'e en yakın isimlerden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "İYİ Parti sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor." deyip CHP'ye desti çekti: "Kazanma potansiyeli olan adaylarımız var. Bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış"...

81 ilde kendi adaylarımızla...

İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adayı ile seçime girmek için çalışma yaptığını aktaran Kavuncu, "Bütün bu açılardan değerlendirildiğinde, teşkilatlarımızın bağımsız ve İYİ Parti kimliğiyle seçimlere girme isteğini net bir şekilde herkesin anlaması gerek. İYİ Parti seçimlere her yerde aday çıkaracak gibi hazırlanıyor. Çok iyi aday potansiyelimiz de mevcut, birçok ilde ve ilçede ciddi bir talep de söz konusu." dedi.

Adaylarımızı destekleyip desteklememek...

Seçimi kazanmak için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını dile getiren Kavuncu açıklamasında şunları kaydetti: "İttifak ya da iş birliği, adına ne derseniz deyin, İYİ Parti'nin her il ve ilçede kazanma potansiyeli çok yüksek adayları var, bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış. Bizim adaylarımızı desteklemenizden mutlu oluruz, desteklemezseniz de alınmayız."

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