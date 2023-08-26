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Mehmet Özhaseki açık açık uyardı: Af kesinlikle yok; sakın yapmayın, bela alırsınız

Mehmet Özhaseki açık açık uyardı: Af kesinlikle yok; sakın yapmayın, bela alırsınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, imar affı olmayacağını söyledi. Özhaseki, "İmar affı kesinlikle yok; sakın yapmayın, bela alırsınız" uyarısı yaptı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, imar affı olmayacağını söyledi.  Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Özhaseki, söylentileriyle ilgili olarak, "İmar affı kesinlikle yok. Böyle bir beklentiyle iş yapanlar sakın yapmasınlar. Başlarına belayı satın almasınlar. Kesinlikle yıkılır..." açıklamasını yaptı. Çekirge, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Sakın yapma! Seçim var ama af yok

"Bir bakan daha ne desin? İşte buradan ve en yetkili ağızdan ilan ediliyor:

- Sakın yapma kardeşim. Yerel seçim öncesi imar affı beklentisi yanlış bir beklenti. Doğru değil. Sonra zararını sen görürsün.

Zaten deprem faciası sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir kesinlikle açıklamıştı.

Yani: 'Artık imar affı bitmiştir... Boşuna yanlış yollara sapıp maddi manevi zarar görme.'" 

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