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CHP'nin yeni reklamcısı belli oldu! Yerel seçim kampanyasını Ateş İlyas Başsoy yapacak

CHP'nin yeni reklamcısı belli oldu! Yerel seçim kampanyasını Ateş İlyas Başsoy yapacak

14 ve 28 Mayıs seçim hezimetlerinin ardından çalıştığı reklam ve kampanya ekibini kovan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2023'te yapılacak yerel seçimler için yeni reklamcısın buldu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığı seçimlerinde Ateş İlyas Başsoy ile çalışacak.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde kampanyaları yürütmesi için çalışacağı reklamcıyı buldu. Ateş İlyas Başsoy ile anlaşan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki odasında Başsoy’un 2014 yılında çıkan "AKP Neden Kazanır? CHP Neden Kaybeder?" kitabını okuyup bol bol not çıkarmaya başladı.

Ateş İlyas Başsoy kimdir?

Ateş İlyas Başsoy, ilk olarak 2009 yerel seçimlerinde CHP Antalya adayının kampanyasını hazırladı.

2014 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ın Ankara kampanyası başta olmak üzere otuza yakın kritik seçim bölgesinde kampanya başkanlığı veya kampanya danışmanlığı yaptı.

CHP ilk kez 2024 yerel seçim ulusal kampanyası için Ateş İlyas Başsoy'la doğrudan sözleşme yaptı ve Başsoy kampanya başkanlığına getirildi.

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