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Hayatları 1 haftada kabusa döndü, sopayla nöbete başladılar: 'Cin şeytan işi' diyenler var

Hayatları 1 haftada kabusa döndü, sopayla nöbete başladılar: 'Cin şeytan işi' diyenler var

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir haftada 8 yangın çıkan binada apartman sakinleri sopalı nöbete başladı.

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Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Deniz Yapı Kooperatifi Sitesi A Blok da çıkan esrarengiz yangınlar bina sakinlerinin uykularını kaçırıyor. Binanın bodrum katı, merdiven boşlukları gibi yerlerde bir anda çıkan yangınlar daha sonra 1'nci katta bir evde çıktı.

Evin yanarak tamamen kullanılmaz hale gelmesinin ardından bina sakinleri ise tedirginlikle apartman girişinde sopalı nöbet tutmaya başladı.

Bazı bina sakinleri çıkan yangınlardan cinleri sorumlu tutarken bazıları ise apartmanda yaşayan birinin kasıtlı olarak yangını çıkardığına inanıyor.

Ellerinde sopayla bina girişinde "yangın nöbeti" tuttuklarını belirten bina sakinlerinden Yalçın Kara, " Yangınlar bizi çok korkutuyor. Bir yeri söndürüyoruz diğer yerden yangın çıkıyor. Artık insanlar yangınlar üç harfli cin şeytan işimi demeye başladılar. Trajikomik bir durum ortaya çıkıyor. Bir bilinmezlik söz konusu. Az sonra mı yanacak şimdi mi başlayacak nerde başlayacak korkusu taşıyoruz. Bizde nöbete başladık. Çünkü herkes bir birinden şüphelenmeye başladı. Biz deprem korkusu yaşıyorduk, ama yangın bize depremi unutturdu. Çocuklar gençler eve çıkamıyorlar. Son çıkan yangınlarda Allah'tan mala geldi cana gelmedi. Biz bir an önce bu yangınların neden dolayı çıktığının bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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